قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، غلق 265 حضانة غير مرخصة لعدم التزام أصحابها باشتراطات فتح الحضانات وممارسة عملها طبقًا لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.

وأصدر المحافظ، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز، والمدن والأحياء تنفيذ قرارات الغلق الصادرة لتلك الحضانات.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الحضانات بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ للتأكد من ضمان مستوي الخدمة المقدمة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار الحفاظ على الأطفال.

كانت مرفت فهمي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، تقدمت بمذكرة للعرض على محافظ الشرقية، لاستصدار قرار غلق 265 حضانة غير مرخصة شملت 55 حضانة بمركز فاقوس، و28 حضانة بالعاشر من رمضان، و3 حضانات بمدينة بلبيس، و33 حضانة بمركز منيا القمح، و30 حضانة بأبو كبير، و15 حضانة بههيا، و25 بأبو حماد، 15 حضانة بمشتول السوق، و20 حضانة شرق الزقازيق، و4 حضانات بمدينة القنايات و2 بغرب الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية، أن فتح الحضانات يتم من خلال مراعاتها لاشتراطات محددة منها تقييم أعمال النشاط، بناءا على تقرير فني، ومتابعة دورية مع مسؤولي الدفاع المدني والإسكان للتأكد من سلامة المبنى، وتأمين المقرات ضد الحرائق.

وأكد أنه في حالة اكتشاف مخالفات جسيمة في أثناء مدة الترخيص الممنوحة للنشاط يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وسحب الترخيص.

وطلب المحافظ، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بحصر ومراجعة التراخيص للحضانات القائمة.

ومن جانبها، أوضحت مدير التضامن الاجتماعي، أن تنفيذ قرار الغلق للحضانات غير المرخصة مسؤولية رؤساء المراكز والمدن والأحياء. ​