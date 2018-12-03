نفت سفارة كوريا الجنوبية، في بيان صدر اليوم، ما تردد في وسائل إعلام، بأنها تستورد الكلاب من مصر بهدف تناولها، وفند البيان ما تداول في صحف ووسائل إعلام من تصريحات لعضو مجلس البرلمان المصري مارجريت عازر بشأن حل أزمة كلاب الشوارع بتصديرها إلى الدول التي تتناول لحوم الكلاب مثل كوريا بدلا من قتلهم أو التخلص منهم.

وذكرت، في البيان، أن "بعض الأخبار والتقارير دأبت على الإشارة إلى كوريا باعتبارها من الدول المرشحة لاستيراد الكلاب، ما ينم عن جهل كبير بثقافة الشعب الكوري، فضلاً عن تشويه صورته بتداول هذه المعلومات المغلوطة، فحكومة كوريا الجنوبية لم تقم مطلقا باستيراد الكلاب بهدف تناول لحومها".

ولفتت، في البيان، إلى أن عادة تناول لحوم الكلاب في كوريا في طريقها للاختفاء ولا سيما في ظل الضعوط التي تمارسها جمعيات ونشطاء حقوق الحيوان في كوريا، وشدد البيان بأن تناول لحوم الكلاب ليست من ثقافات الطعام الشائعة في كوريا"، مناشدة وسائل الإعلام تحري الدقة وعدم نشر أي أخبار أو مقالات تتعلق بتصدير كلاب الشوارع إلى كوريا الجنوبية.