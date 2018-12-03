أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن تقدم الجامعة بأكثر من 30 مشروعا لصندوق تمويل العلوم والتكنولوجيا (STDF) خلال شهر نوفمبر من عام 2018.

جاء ذلك خلال رئاسته لمجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي، بحضور الدكتور هشام بشرى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي للجامعة، والأستاذ الدكتور جمال عبدالرحمن عميد كلية الحقوق والأستاذ الدكتور أحمد فرغلي مدير مركز تطوير الأداء الجامعي والسادة مديري مكاتب المركز .

وأوصى رئيس الجامعة، بضرورة فتح باب التقدم لتمويل المشروعات الجديدة بتعاقد جديد، مع ضرورة توعية أعضاء هيئة التدريس وإلتزامهم بالكتابة الصحيحة لاسم الجامعة باللغة الإنجليزية (Beni-Suef University) حتى يمكنهم الحصول على مكافآت النشر الدولي، وإدراجهم في التصنيفات الدولية.

وأشار إلى ضرورة عقد المزيد من الندوات التعريفية بكليات الجامعة وبالأخص كليات القطاع الطبي وقطاع العلوم الأساسية، حول النشر الدولي وكيفية الحصول على دعم للمشروعات البحثية والجهات المانحة لها.

ولفت إلى اعتزام الجامعة لإعداد فيلمين وثائقيين حول جامعة بني سويف باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمنا كليات الجامعة الثمانية والعشرين ومعاهدها الخمس، بالإضافة إلى إنجازات الجامعة.