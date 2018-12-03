ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عددها الصادر، اليوم، أن السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت الأمريكية، بيرني ساندرز، يمهد الطريق لخوض الانتخابات الرئاسية 2020، بحملة انتخابية أوسع نطاقا عن مثيلتها في 2016، في الوقت الذي يتوقع فيه فريق مستشاريه دخوله موسم الانتخابات الرئاسية التمهيدية.

وذكرت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أن ساندرز يتطلع إلى خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2020 رغم ما يلوح في الأفق من تحديات، مشيرة إلى أنه رغم قرار خوضه الانتخابات الرئاسية 2020 لم يُحسم بعد، إلا أن ساندرز، 77 عاما، الذي يُلقب نفسه بـ"الاشتراكي الديمقراط"، أكد أن تقدم عمره لن يثنيه عن اقتناص فرصة ثانية في الانتخابات الرئاسية.

ولفتت إلى أن التحديات التي يواجهها ساندرز تتمثل في التوقع بسعي جيل جديد من الديمقراطيين؛ من أمثال: إليزابيث وكوري بوكر وكامالا هاريس، للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية.

ورأت أن المرشحين الثلاثة تبنوا سياسات بيرني ساندرز، الساعية إلى إدخال نظام رعاية صحي شامل يُدعى "ميديكير فور أوول" فضلا عن وضع سقف للحد الأدنى اليومي للأجور "15 دولارا"؛ وهي السياسات التي ساعد ساندرز في إدخالها ضمن الأفكار السائدة للتيار الديمقراطي في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقال جيف ويفر، مدير حملة ساندرز الانتخابية عام 2016، في تصريحات صحفية، إن ساندرز أظهر استعداده لخوض الانتخابات عن طريق قدرته على جمع أموال طائلة عبر التبرعات الصغيرة، إلى جانب وجود شبكة جاهزة من الموظفين والمتطوعين لديه.