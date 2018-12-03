أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، عن توجه قافة طبية مجانية إلى المركز الحضري بمدينة أبوزنيمة، غدا، وتستمر على مدار يومين الثلاثاء واﻷربعاء، تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك في إطار خطة إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة للوصول للمناطق اﻷكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية.

وقال الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة تضم عدة تخصصات طبية منها: "باطنة وأطفال وجراحة وجلدية وأسنان ونساء وعيادة تنظيم أسرة".

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه سيتم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف اﻷدوية بالمجان.