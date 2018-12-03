أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 32 عقدة جنوبية وارتفاع الأموج ما بين 2- 3 أمتار والضغط 1007 مللي بارات وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديري الموانئ، باتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.