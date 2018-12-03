رفضت محكمة جنايات الجيزة، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الناشط السياسي والمدون وائل عباس، وأكدت إخلاء سبيله بتدابير احترازية ومعه الباحث وليد الشوبكي، و"المونتير" مؤمن حسن.

وكانت النيابة العامة، استأنفت على قرار محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيل الناشط السياسي، وائل عباس، بتدابير احترازية، والذي صدر أول أمس.

يشار إلى أنَّ محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، كانت قررت أول أمس إخلاء سبيل المدون وائل عباس في اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، مع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

ويواجه المتهم بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصري، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.