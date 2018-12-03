طالب الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، من الحكومة التدخل العاجل والسريع لإزالة التعديات على أراض وأملاك السكة الحديد، التي تصل إلى مليون و167 ألف متر مسطح.

وقال حساسين، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن استعادة وأراضي وأملاك وحقوق السكك الحديدية واستغلالها أفضل استغلال يكفل تحويل هذا المرفق الحيوي من مرفق مترهل وغارق في الديون إلى مرفق يحقق أرباحا كبيرة وغير مسبوقة.

وأعلن النائب سعيد حساسين ثقته الكاملة في قدرة الدكتور هشام عرفات واللواء محمود شعراوي على تنفيذ ذلك الأمر لصالح مرفق السكك الحديدية، الذي عانى ولا يزال يعاني من تراكم الديون والخسائر، مؤكدا أن هذا الأمر إذا نجحت الحكومة في تنفيذه سيكون له أثاره الإيجابية الكبيرة ليس لتحول السكة الحديد إلى هيئة تحقق أرباحا كبيرة، ولكن على تحسين الخدمة داخل جميع القطارات دون الاتجاه إلى رفع أسعار تذاكر السفر.