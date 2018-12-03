أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في دعوى طلب اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ 15 مايو 2018، والمتضمنة إيقاف الصيدلي محيي الدين إبراهيم إبراهيم عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب، وإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018 والتي تضمَّنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيديه ليحلوا محلهم.

وقال تقرير المفوضين إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على قبول الدعوى، إذ اكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء نظر الدعوى، لذا فإن صيرورة القرار المطعون فيه نهائيا والطعن مطروح على هذه المحكمة يمنع الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ومن ثم تتحول إلى دعوى مقبولة.

كما أوضح التقرير أن الدعوى اتبعت مبدأ "الاقتصاد في الإجراءات" واستوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة قانونا.