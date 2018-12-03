أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في دعوى طلب اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ 15 مايو 2018، والمتضمنة إيقاف الصيدلي محيي الدين إبراهيم إبراهيم عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب، وإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018 والتي تضمَّنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيديه ليحلوا محلهم.

وفي هذا الصدد، قال تقرير الهيئة إن قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة المنعقدة يوم الإثنين 14 مايو 2018 تعد باطلة وغير صحيحة لعدم التزامها بقانون النقابة، في حين أن قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 15 مايو صحيحة ونافذة.