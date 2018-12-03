قال النائب سمير أبوطالب عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من الملفات الشائكة التي تواجها الدولة.

وأضاف "أبوطالب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي أن ذلك القانون "العقيم" على حد وصفه، جرى إقراره منذ عام 1925، مشيرًا إلى أنه وجب الإسراع بتغييره.

وأشار، إلى أنه تقدم بمقترحين أولهما أن يتم نقل الحضانة بعد الأم مباشرة إلى الأب، مبديًا اندهاشه من أن يأتي الأب في المرتبة السادسة عشر كما ينص القانون الحالي.

وتابع: "المقترح الثاني هو أنه لا يجوز سفر المحضون إلا بموافقة كتابية من الحاضن، للحفاظ على الطفل مع الحاضن أو الحاضنة".