عقب الإعلامي عمرو أديب، على تقرير وزارة التضامن، الذي برأ مستشفى 57357 من الاتهامات التي وجهت له، قائلا إن مستشفى 57357 برئ رسميا، مقدما التحية لوزارة التضامن الاجتماعي للتحقيق في الأمر بكل حيادية، وإعلان الحقيقة للمواطنين.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" اليوم: "أنا بحب المستشفى دي، وأنا طوبة فيها، وشاركت في بنائها، وبعتبر نفسي أحد ملاكها، وبشوفها نموذج للعبقرية المصرية".

وتابع أنه يجب على كل من هاجم المستشفى أن يعتذر له، "اللي غلط لازم يعتذر، اعتذروا يرحمكم الله".

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أصدرت بيانا، اليوم، عن براءة مستشفى 57357 من كل المثُار في وسائل الإعلام بوجود مخالفات مخالفات مالية وإدارية وفنية.