ما هي "شرطة الجوار" التي قررت الداخلية التونسية تعميمها؟

قررت وزارة الداخلیة التونسية، تعمیم تجربة "شرطة الجوار"، على المستوى الوطني، على إثر إعداد دراسة حول مسألة التعمیم ومخطط عمل على المستوى القصیر والمتوسط والبعید.

ويقول رشاد بالطیب، المدير العام للأمن الوطني بوزارة الداخلیة التونسية، عند افتتاحه ندوة دولیة بالعاصمة تحت شعار "شرطة الجوار: شراكة ونجاعة وحوار"، إن قرار تعمیم التجربة بُنيّ على النتائج الإيجابیة الملموسة التي تم تسجیلھا منذ عام 2014.

وتعتبر "شرطة الجوار" نموذجًا أمنیًا يطمح إلى بناء علاقة متینة بین عون الأمن والمواطن ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالیة تساھم بفاعلیة في إرساء الأمن وضمان العیش الكريم.

وبادرت الداخلیة التونسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار مشروع إصلاح قطاع الأمن في تونس، بالتفكیر في وضع منوال عمل جديد من شأنه الاستجابة لمتطلبات الرھانات المطروحة.

كما تمت بلورة نموذج تونسي، لشرطة الجوار يستجیب للمعايیر الدولیة وخصوصیات التجربة التونسیة واختباره على أرض الواقع من خلال إعادة تھیئة 10 مراكز نموذجیة للأمن والحرس الوطنیین وذلك بالتعاون مع الداخلیة والبرنامج الأممي الإنمائي وبدعم تقني ومالي من حكومات النرويج وبلجیكا والیابان والمملكة المتحدةوكندا والولايات المتحدة الأمريكیة.

وتتوزع المراكز النموذجیة على 6 مراكز تابعة للحرس الوطني وھي موجودة بمناطق نعسان وسیدي علي بنعون والحمامات وفرنانة وبنزرت الجنوبیة وبن قردان، أما بقیة المراكز الأربعة الأخرى فھي تابعة إلى جھاز الشرطة وتتركز في المرسى الغربیة وخزامة وسیدي حسین وساقیة الزيت.

ومنذ عام 2014، تأسست 10 مراكز محلیة للأمن تضم ممثلین عن السلطات المحلیة ومنظمات المجتمع المدني المحلیة وقوات الأمن الداخلي، للعمل من أجل التوقي من الجريمة وتحسین جودةالخدمات الأمنیة.

وأنشأت وزارة الداخلیة 4 مراكز محاكاة للتكوين بمدرستي قرطاج بیرصا والشبیكة وبئر بورقبة وبنزرت لتدريب الإطارات والأعوان على آلیات شرطة الجوار.