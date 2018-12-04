عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بشرم الشيخ اجتماعا ضم ممثلي المطور المعماري لمنطقة خليج نعمة واستشاريين ورئيس مدينة شرم الشيخ ومدير إدارة المرور، بحضور الدكتور إبراهيم غزالة الفنان التشكيلي وخبير التنسيق الحضاري، لاستعراض ومناقشة مشروع تطوير خليج نعمة بشرم الشيخ.

وشكل المحافظ لجنة من المختصين، وتم الاتفاق على عقد اجتماع قبل نهاية هذا الأسبوع لتجميع البيانات وتوحيد الرؤى قبل قيام المحافظ بعرض تلك الدراسات على الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ الموافقات اللازمة.

ويشمل مشروع تطوير خليج نعمة، مشاية بطول 3 كيلومترات، ومضمار للدراجات، وأماكن انتظار، وكافيتريات، ومقاعد عامة، وحدائق، وبحيرات صناعية، وجداريات، بالإضافة للتشجير والتجميل لتتناسب مع الوضع السياحي العالمي.

وقال المحافظ، في بيان صحفي له أمس، إن التكلفة التقديرية لتطوير خليج نعمة تصل إلى 150 مليون جنيه وسيتم تدبير هذا المبلغ بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالتعاون بين المحافظة، وعدة وزارات منها السياحة والتخطيط والاستثمار، ورجال الأعمال بشرم الشيخ.

وأكد المحافظ أن التطوير أولوية أولى وبعد الحصول على الموافقات اللازمة سيتم العمل به فورا والانتهاء منه قبيل منتدي شباب العالم في نوفمبر 2019.