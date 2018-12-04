قال الفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن مصر تستعيد مجددًا منطقة الريادة بالشرق الأوسط خصوصًا بعد تنظيمها معرض "إيديكس" للصناعات الدفاعية والعسكرية، موضحًا أن فكرة التنوع في مصادر التسليح حقيقة ينفرد بها الجيش المصري.

وأضاف "التراس"، خلال حواره في الحلقة الأولى من برنامج " بالمصري"، مع الإعلامي ضياء رشوان، الذي يُعرض على قناة "الغد" الإخبارية، أن الجندي المصري يحظى بثقة دولية كبيرة في استخدام السلاح، موضحًا أنه تم إقامة 4 فعاليات عالمية على أرض مصر خلال عام 2018.

وأشار إلى أن أكثر الدول المشاركة بعدد شركات بمعرض "إيديكس 2018" هي الولايات المتحدة الأمريكية ويليها روسيا.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2018"، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي تنظمه القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العالمية للبصريات، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.

وتقام فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أنَّ يُعقد كل عامين.

وشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة، بالإضافة إلى 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، بجانب أكثر من 10 آلاف زائر ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.