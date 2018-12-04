علق الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية.

وأضاف "قرقاش"، خلال تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الشق الاقتصادي للانسحاب أقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت، توقعوا بدأ هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك.

ويأتي إعلان قطر أنها ستنسحب من أوبك اعتبارا من الأول من يناير القادم قبيل انعقاد الاجتماع المرتقب لدول أوبك والدول المصدرة للنفط من خارج المنظمة، بينها روسيا، نهاية الأسبوع الحالي في فيينا، حيث من المتوقع أن يتمخض عن الاجتماع خفض في إنتاج النفط عام 2019 بعد أشهر من زيادتها، خشية تعرض الأسواق لتخمة المعروض، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

فيما عرضت منصة "مداد نيوز" السعودية، مقطع فيديو تكشف فيه الأسباب التي دفعت قطر، وأكد المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان، أن إعلان قطر، أمس الاثنين، انسحابها من "أوبك"، جاء لشعورها بالتهميش من قِبَل المنظمة والدول المنتجة المتعاونة معها من خارج المنظمة.