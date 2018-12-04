قال الفريق عبدالمنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن معرض "إيديكس 2018" للصناعات العسكرية والدفاعية التي تنظمه مصر يعكس حالة الأمن والاستقرار الذي تعيشها مصر الآن، كما أن الهيئة العربية للتصنيع كيان مستقل ولا تحصل على أي دعم من الموازنة العامة.

وأضاف "التراس"، خلال حواره في أولى حلقات برنامج "بالمصري"، عبر شاشة "الغد"، مع الإعلامي ضياء رشوان، أن مصر لا تنفق على السلاح مثلما تفعل باقي دول العالم بل أن هناك رشد في النفقات، كما أن مصر تصدر السلاح إلى بعض الدول الإفريقية والعربية بنسب بسيطة.

وأشار إلى أن إقامة معرض ايديكس 2018 في مصر وتوافد الشركات العالمية يعد مكسبًا كبيرًا للبلاد، كما أن تنظيم معرض ضخم للصناعات العسكرية ليس بأمر هَين، مشيرًا إلى دور القوات المسلحة الداعم في عملية التنظيم والإعداد للمعرض والتي دامت لمدة عام.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2018"، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي تنظمه القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العالمية للبصريات، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.

وتقام فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أنَّ يُعقد كل عامين.

وشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة، بالإضافة إلى 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، بجانب أكثر من 10 آلاف زائر ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.