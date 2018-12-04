سُجّي جثمان الرئيس الراحل جورج بوش الأب في القاعة المستديرة بمبنى الكونجرس الاثنين لإتاحة الفرصة للأمريكيين لإلقاء نظرة أخيرة عليه.

وألقى عدد من أعضاء الكونجرس بكلماتهم في مراسم خاصة أجريت بهذه المناسبة.

وأشاد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بخدمة الرئيس الأمريكي الأسبق لبلاده على مدار عقود.

وتوفي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، السبت الماضي 1 ديسمبر 2018، عن عمر ناهز 94 عامًا.

وأعلن نجله الرئيس الأسبق جورج بوش الابن وفاة والده الذي كان يعاني من عدة أمراض.

وشغل بوش الأب الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993.

وبوش الأب هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.