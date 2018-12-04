مزق عامل جسد آخر في مشاجرة بينهما بقرية كفر شبين مركز شبين القناطر بسبب خلافات الجيرة.

جرى نقل المصاب للمستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بتلقي مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا من مستشفى بنها الجامعي بوصول "عبدالحكيم" (عامل) ومقيم كفر شبين دائرة المركز، مصاب، بعدد ثلاث طعنات بالظهر أحدهم نافذ وتم حجزه للعلاج.

على الفور انتقل اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائي والعميد يحي راضي رئيس المباحث وبسؤال المصاب اتهم "محمود. ص. ع" 32 عاما ـ عامل، ومقيم ذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض (سكين مطبخ) محدثاً إصابته، وعلل ذلك بسبب خلافات الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وتبين إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

واتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب، محدثاً إصابته المشار إليها وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

تم التنسيق وفرع الأمن العام بالقليوبية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة،

تحرر عن ذلك المحضر رقم 27850 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2018م.