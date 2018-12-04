لقيت طفلة رضيعة مصرعها، اليوم، متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة سقوط مياه ساخنة عليها، بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار، بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول الطفلة "ندى. ع. م" عام ونصف العام، مقيمة بعزبة الزقم بدائرة القسم، مصابه بحروق من الدرجة الثانية بالفم والزور والأغشية المخاطية بنسبة 10%، وتوفيت عقب وصولها.

بتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة بمفتش الصحة، أفاد بتقريره أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة الحروق المشار إليها ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال والدها "عبدالحفيظ.م.ع" (31 سنة ـ عامل) ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء لهو نجلته المذكورة بالمنزل سقط عليها إناء به مياه ساخنة من أعلى البوتاجاز بالمطبخ، ما أدى لإصابتها ووفاتها ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.