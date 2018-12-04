أرسل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مشاركته في أعمال القمة الثامنة لمنظمة الدول والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية "UCLGA" التي عقدت في مدينة مراكش المغربية والتي اختتمت أعمالها منذ أيام.

وأكد شعراوي في تقريره لرئيس مجلس الوزراء أن المشاركة المصرية حظيت بتقدير جميع المسؤولين المغاربة، مشيرا إلى أن مصر حققت عددا من المكاسب والنجاحات المهمة من خلال مشاركتها في الاجتماعات الخاصة بالمنظمة، بخاصة في إطار استعدادها لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وأوضح الوزير أنه من هذه النجاحات التي جرى الإعلان عنها في ختام اجتماعات القمة الثامنة، الموافقة على إنشاء مقر للمنظمة لدول شمال أفريقيا التسعة بالقاهرة، وانتخاب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لشغل مقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة ضمن ثلاثة مقاعد مخصصة لإقليم شمال أفريقيا في إطار 15 مقعدا بالمجلس، بالإضافة إلي انتخاب كل من محافظ القاهرة (ممثل دائم) ومحافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم لعضوية المجلس الأفريقي للمنظمة (Pan African council) والذي يضم 45 عضوا.

وأضاف أنه جرى أيضا انتخاب الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، لعضوية "شبكة النساء المحلية المنتخبة" (REFELA ) كأحد أعضاء مجلس الشبكة من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا بالمنظمة، وأيضا عضوية مصر بالمكتب التنفيذي الذي يتولى وضع ومتابعة سياسات المنظمة والميزانية الخاصة بها.

وأشار الوزير إلى أن المنظمة تعتزم إلغاء شرط المنتخبات في عضوية شبكة النشاء المحليات بالنظر لمكانة مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، وسمحت بعضوية مصر في شبكة النساء المحليات المنتخبة.

وأكد شعراوي إن المشاركة المصرية في جميع فعاليات القمة الثامنة للمنظمة، تعد إضافة جديدة لرصيد مصر القوي بالقارة الأفريقية، خاصة مع اقترابها من رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019؟

ولفت شعراوي إلى حرص الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية على عودة مصر بقوة إلى القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن فوز مصر بعدد من المقاعد في المنظمة تعد ثقة كبيرة في مصر وقدرتها على الإسهام خلال الفترة المقبلة في عملية التنمية للمدن والأقاليم الأفريقية.

وقال الوزير إن عودة مصر للمشاركة في اجتماعات المنظمة خلال الفترة المقبلة، ستفتح آفاق للتعاون مع نظراءنا في الدول الأفريقية، وتعزيز لدور مصر على الصعيد الأفريقي في مجال الحكم المحلي واللامركزية.

وأكد أن قمة المدن الأفريقية والتي شارك فيه نحو 47 وزير تنمية محلية ومسؤولين عن المحافظات والمدن ونحو سبعة آلاف مشارك، كانت فرصة لعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع الوزارء والمسؤولين المغاربة والأفارقة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للمحافظات المصرية، للتفاعل مع المدن والمحافظات في الدول الأخرى، والذين أكدوا جميعا على قدرة الرئيس السيسي على تحقيق التقدم والتنمية لدول القارة الأفريقية، وقيام مصر بدور محوري ورئيسي لمواجهة التحديات التي تواجه أفريقيا، كما رحبوا بعودة مصر القوية للمنظمة.

وكان اللواء محمود شعراوي، ترأس الوفد المصري رفيع المستوى الذي شارك في اجتماعات المنظمة، وضم كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، و الدكتورة نهال محمد نائبة محافظ البحيرة والسفير الدكتور محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والسفير المصري في المغرب أشرف إبراهيم ونائب السفير الوزير مفوض محمد خليل.