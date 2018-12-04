تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس، مؤتمرها العلمي الثاني بعنوان "الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام"، وذلك فى الفترة من 9 -10 من ديسمبر الجارى بفتدق تريومف - شارع الخليفة المأمون -مصر الجديدة، وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، والاستاذ الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد الكلية و رئيس المؤتمر وا.د محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و مقرر المؤتمر وا.د ايهاب يسر انور وكيل الكلية لدراسات العليا والبحوث.

وشار ا.د. ناجى عبد المؤمن ان محاور المؤتمر تشمل: الضوابط الأخلاقية للإعلام من منظور الفقه الشرعي، قواعد القانون الدولي المتعلقة بالإعلام، الحرية المسئولة للإعلام ودوره في نشر الوعي القانوني، إضافة إلى الإعلام والاستثمار الأجنبي والتنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب الحماية الإجرائية في مجال الإعلام، والمسئولية المدنية والجنائية عن التجاوزات الإعلامية