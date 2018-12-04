حضرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ندوة (الذاكرة الثقافية وإشكاليات بناء الهوية)، التي أقيمت في ثاني أيام فعاليات الأيام الثقافية المصرية بمدينة وجدة المغربية ضمن احتفالات اختيارها عاصمة الثقافة العربية، والتي تحدث فيها كل من الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وإدارتها الدكتورة لطيفة المسكيني الشاعرة والناقدة ومستشار وزير الثقافة والاتصال بالمغرب.

تناول الدكتور هشام عزمي دور الذاكرة الثقافية وتأثيرها على المجتمعات العربية في تشكيل الوعي الجمعي، واستعرض الوسائط التراثية التي تكون ذاكرة الأمة من مكتبات أو دور الأرشيف أو المتاحف والمعارض، موضحا أهميتها في ترسيخ الهوية الوطنية.

وأضاف أن الأفلام السينمائية تراث أصيل للدولة، مؤكدا أن وزارة الثقافة حاليا تعمل على مشروع توثيق التراث السينمائي المصري باعتباره مرجعا تاريخيا هاما للأجيال القادمة.

وأشار إلى مبادرة سيتم إطلقها قريبا من القاهرة لحفظ ذاكرة مصر المعاصرة تهدف إلى توليد الانتماء بمفهومه الشامل للأجيال الجديدة، كما رصد خطورة تأسيس الأفراد ذاكرة إلكترونية دون ضوابط من خلال بيانات يتم تغذيتها في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها تحليل السلوكيات والميول والاتجاهات طارحا تساؤل للحضور أين ستذهب هذه البيانات والمعلومات الإلكترونية مستقبلا، وكيف سيتم استغلالها وتداولها؟.

كما ناقش الدكتور سعيد المصري فكرة ومفهوم بناء الهوية، وقال إنها أصبحت حاليا حديث مرتبك وملئ بالمشاكل في ظل التحديات الراهنة، مؤكدا أن الهوية متعددة التحرك من دائرة إلى أخرى باعتبارها تعبير عن الإدراك للذات.

وأشار إلى أن بناء الذاكرة الثقافية ينصب على مفهوم آخر تعمل به مصر حاليا وهو (بناء الإنسان)، وطالب بنقل التجربة المصرية إلى مجتمعتنا العربية، وأكد أن الإنسان هو محور التنمية المستدامة وقاطرة التقدم، موضحا مؤشرات الطريق الصحيح لبناء الإنسان من احترام القانون بدلا من الأعراف السائدة، الحفاظ على المال العام وقوة الانتماء للوطن بما يفوق الانتماءات الأخرى، احترام الآخر وبناء الثقة الاجتماعية بين الأفراد.

كما شهدت وزيرة الثقافة، حفل لفرقة المعهد الموسيقى بالجهة الشرقية تضمن مجموعة من الأغاني التراثية المصرية والمغربية وباقة من الأعمال الموسيقية الأندلسية احتفالا بالمشاركة المصرية في الفعاليات.