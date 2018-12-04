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تسونامى الاحتجاج يعصف بفرنسا

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13.5 مليار جنيه تراجع في رأسمال السوقي للبورصة

13.5 مليار جنيه تراجع في رأسمال السوقي للبورصة

خبير عقاري: وحدة تنظيم النقل للمدن الجديدة ستسرع في تعميرها

خبير عقاري: وحدة تنظيم النقل للمدن الجديدة ستسرع في تعميرها

حكاية «بائعة البرسيم»: اعتداء فـ«اعتذار».. ورواد «فيسبوك»: عشان 2 جنيه

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