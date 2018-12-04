زار الدكتور هاني مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية، اليوم، طالبا اعتدى عليه معلم، حال تواجده داخل مستشفى العام، للاطمئنان على حالته.

وأصدر اللواء الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، توجيهاته إلى مدير إدارة شرق المحلة التعليمية، بضرورة زيارة الطالب المعتدي عليه بالضرب على أيدي مدرس بمدرسة الشهيد زكريا جودة بقرية سامول التابعة لإدارة شرق التعليمية والاطمئنان على صحته أولا بأول.

جاء ذلك عقب تلقي غرفة العمليات والطوارىء بديوان لمديرية، إخطارا رسمي من مدير مدرسة الشهيد زكريا جودة بسامول الابتدائية، تفيد بتعدِ أحمد عبدالرسول عبدالمنعم، مدرس الرياضيات على الطالب، آدم مهدي أحمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي عن طريق طرح الطالب على الأرض مما أدى إلى كسر أحد قدميه.

في المقابل، أعطى وكيل التعليم بالغربية، توجيهاته بضرورة نقل الطالب المصاب إلى مستشفى المحلة العام، لتفقد حالة الطالب والاطمئنان على صحته من خلال إجراء الفحوصات اللازمة للطالب.

ووجه وكيل الوزارة بأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدرس صاحب الواقعة واستبعاده عن المدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية بالشؤون القانونية.