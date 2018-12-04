تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من ضبط شخص بحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش، بوزن 25 كيلو جرام، لمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذا من مسكنه بدائرة قسم شرطة العامرية ثان مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بضبط أحد الأشخاص بحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار.

أسفرت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة ثان العامرية، بقيام شخص يدعى "أنور.خ.ع"، مواليد 1986، مقيم بدائرة القسم، لمزاولة نشاطاً إجرامياً في الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذا مسكنةً في دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

أخطرت النيابة العامة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجري العرض على النيابة العامة.