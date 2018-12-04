أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية تموين الشرقيه بضرورة التنسيق ‏مع رؤساء المراكز والمدن بإستمرار الحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق ‏والمحال التجارية المختلفة والمخابز البلدية والمصانع وكافة المنشأت الغذائية للتأكد من ‏صلاحية وسلامة المنتجات المباعة للمواطنين وعدم التلاعب بأسعار السلع والإلتزام بتطبيق ‏الأسعار المقررة من قبل الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفى هذا الإطار .. قامت إدارة ‏تموين منيا القمح بحملة تفتيشية مفاجئة برئاسه على عبد المحسن مدير الإدارة وكرلس ‏عبدالملك رئيس الرقابة التموينية على المحال التجارية والمخابز البلدية أسفرت عن ضبط ‏مخالفات متنوعة بيانها كالأتى :- ‏‎

تحرير محضر رقم ( 2721 ) ضد م ح - صاحب محل كشري- بمنيا القمح - لحيازته واستخدامه لحوم ‏مفرومه غير صالحه للإستهلاك الآدمى وتم التحفظ على 16كيلو لحم مفروم. ‏‎

تحرير محضر رقم (2740 ) ضد ه أ - صاحب سوبر ماركت- بكفر على غالى-للاتجار فى مواد غذائية ‏منتهى الصلاحيه .

تحرير محضر رقم ( 2741) ضد ص ب - صاحب مدشه- كفر على غالى- لأداره النشاط بدون ترخيص ‏وتم التحفظ على 40شكاره علف × 50 كيلو جرام بأجمالى 200كيلو. ‏‎

تحرير محضر رقم (2742 ) ضد خ أ- صاحب محل أدوات تجميل- بالسعديين - للإتجار فى مواد تجميل ‏منتهية الصلاحيه. ‏‎

تحرير محضر رقم (2743 ) ضد وا- صاحب مدشه- كفر ابوالزقازيق-لاداره النشاط بدون ترخيص‎- ‎وتم ‏التحفظ على 40شكاره مركزات أعلاف ×50 كيلو جرام بأجمالى 200كيلو‎.

تحرير محضر رقم (2744 ) ضد م ح - محل جزاره - بالعزازيه-لعدم تغطيه اللحوم بالشاش الأبيض .‏‎

تحرير محضر رقم ( 2745) ضد ح م – صاحب محل حواوشى- بالعزازيه - لعدم الإعلان عن الأسعار. ‏‎

تحرير محضر رقم ( 2746) ضد م ح - تاجر تموينى بالعزازيه لعدم ممارسه النشاط ‏‎.

تحرير محضر رقم ( 2747 ) ضد ع ط - تاجر تموينى بشلشلمون- لعدم ممارسه النشاط .‏‎

تحرير محضر رقم (2748 ) ضد ن ب - تاجر تموينى بشلشلمون لعدم ممارسه النشاط ‏‎.

تحرير محضر رقم ( 2752 ) ضد ش ي – صاحب محل بقاله- بميت بشار لعدم الإعلان عن الأسعار ‏‎.

تحرير محضر رقم ( 2753) ضد أي - صاحب محل بقاله- بالصنافين- لعدم ميت بشار لعدم الإعلان عن الأسعار ‏‎.

تحرير محضر رقم (2754) ضد ج م – صاحب محل بقاله - لميت بشار لعدم الإعلان عن الأسعار ‏.

كما تم تحرير تقارير ضد مخابز مخالفة لوجود مخالفات متنوعه كنقص وزن وعدم نظافة أدوات العجين ‏‎.

كما قام قطاع تموين جنوب برئاسه كمال البلتاجى بحملة على مصانع الأغذية بمدينة العاشر ‏من رمضان أسفرت عن المخالفات الآتية‎:-

تم تحرر محضر جنحه مركز بلبيس ضد صاحب مصنع بالمنطقه الصناعيه ببلبيس لصناعه ‏المواد الغذائيه اللحوم ويدعى م م م ا وتم التحفظ على ٤٠ شيكاره زنه ٢٥ ك من ماستر باتر ‏مستورد بدون فواتير‎ ، و 50 كرتونه بكل كرتونه ١٠ كيلو جرام بانيه من الانتاج التام مدون‎ عليها بيانات تخص الغير‎.

‎تم التحفظ على عدد ٦ كرتونه إستربس دجاج إنتاج‎ تام وكذا ١٧كرتونه بانيه حار‎ ، تم التحفظ على عدد ٥٠ شيكاره صويا بروتين مستورد بدون فواتير‎.

تم التحفظ على عدد ١٠ شيكارة ماده بسكمات مدون عليها البيانات بقلم فلمستر يدوى وقد ‏تم التحفظ على المضبوطات من مستلزمات الإنتاج لبيان مدى الصلاحيه وتم ‏عرض المحضر على النيابه لإتخاذ الإجرارات القانوينة حيال المخالفين‎.