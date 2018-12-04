أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية تموين الشرقيه بضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بإستمرار الحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية المختلفة والمخابز البلدية والمصانع وكافة المنشأت الغذائية للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات المباعة للمواطنين وعدم التلاعب بأسعار السلع والإلتزام بتطبيق الأسعار المقررة من قبل الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفى هذا الإطار .. قامت إدارة تموين منيا القمح بحملة تفتيشية مفاجئة برئاسه على عبد المحسن مدير الإدارة وكرلس عبدالملك رئيس الرقابة التموينية على المحال التجارية والمخابز البلدية أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة بيانها كالأتى :-
تحرير محضر رقم ( 2721 ) ضد م ح - صاحب محل كشري- بمنيا القمح - لحيازته واستخدامه لحوم مفرومه غير صالحه للإستهلاك الآدمى وتم التحفظ على 16كيلو لحم مفروم.
تحرير محضر رقم (2740 ) ضد ه أ - صاحب سوبر ماركت- بكفر على غالى-للاتجار فى مواد غذائية منتهى الصلاحيه .
تحرير محضر رقم ( 2741) ضد ص ب - صاحب مدشه- كفر على غالى- لأداره النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على 40شكاره علف × 50 كيلو جرام بأجمالى 200كيلو.
تحرير محضر رقم (2742 ) ضد خ أ- صاحب محل أدوات تجميل- بالسعديين - للإتجار فى مواد تجميل منتهية الصلاحيه.
تحرير محضر رقم (2743 ) ضد وا- صاحب مدشه- كفر ابوالزقازيق-لاداره النشاط بدون ترخيص- وتم التحفظ على 40شكاره مركزات أعلاف ×50 كيلو جرام بأجمالى 200كيلو.
تحرير محضر رقم (2744 ) ضد م ح - محل جزاره - بالعزازيه-لعدم تغطيه اللحوم بالشاش الأبيض .
تحرير محضر رقم ( 2745) ضد ح م – صاحب محل حواوشى- بالعزازيه - لعدم الإعلان عن الأسعار.
تحرير محضر رقم ( 2746) ضد م ح - تاجر تموينى بالعزازيه لعدم ممارسه النشاط .
تحرير محضر رقم ( 2747 ) ضد ع ط - تاجر تموينى بشلشلمون- لعدم ممارسه النشاط .
تحرير محضر رقم (2748 ) ضد ن ب - تاجر تموينى بشلشلمون لعدم ممارسه النشاط .
تحرير محضر رقم ( 2752 ) ضد ش ي – صاحب محل بقاله- بميت بشار لعدم الإعلان عن الأسعار .
تحرير محضر رقم ( 2753) ضد أي - صاحب محل بقاله- بالصنافين- لعدم ميت بشار لعدم الإعلان عن الأسعار .
تحرير محضر رقم (2754) ضد ج م – صاحب محل بقاله - لميت بشار لعدم الإعلان عن الأسعار .
كما تم تحرير تقارير ضد مخابز مخالفة لوجود مخالفات متنوعه كنقص وزن وعدم نظافة أدوات العجين .
كما قام قطاع تموين جنوب برئاسه كمال البلتاجى بحملة على مصانع الأغذية بمدينة العاشر من رمضان أسفرت عن المخالفات الآتية:-
تم تحرر محضر جنحه مركز بلبيس ضد صاحب مصنع بالمنطقه الصناعيه ببلبيس لصناعه المواد الغذائيه اللحوم ويدعى م م م ا وتم التحفظ على ٤٠ شيكاره زنه ٢٥ ك من ماستر باتر مستورد بدون فواتير ، و 50 كرتونه بكل كرتونه ١٠ كيلو جرام بانيه من الانتاج التام مدون عليها بيانات تخص الغير.
تم التحفظ على عدد ٦ كرتونه إستربس دجاج إنتاج تام وكذا ١٧كرتونه بانيه حار ، تم التحفظ على عدد ٥٠ شيكاره صويا بروتين مستورد بدون فواتير.
تم التحفظ على عدد ١٠ شيكارة ماده بسكمات مدون عليها البيانات بقلم فلمستر يدوى وقد تم التحفظ على المضبوطات من مستلزمات الإنتاج لبيان مدى الصلاحيه وتم عرض المحضر على النيابه لإتخاذ الإجرارات القانوينة حيال المخالفين.