التقى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، 45 مواطنا ممن لهم مطالب، بحضور المهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية المعنية ووكلاء وزارات الصحة والتضامن والتنظيم والإدارة ومسؤولي مجمع المواقف والنقل الداخلي والمرور ومديري إدارات الشؤون القانونية والمالية والإدارية والرقابة والمتابعة ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.

ووأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية وإحالة كل موضوع لجهة الاختصاص، مؤكدا حرصه على تفعيل التواصل بالمواطنين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق، مع تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة سواء كانت عينية أو على شكل أدوية مجانية أو تسهيل الحصول على خدمة.