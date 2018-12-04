قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وقف مدرس يدعى "ح.ا"، بمجمع الخلفاء الراشدين التابع لإدارة الخصوص عن العمل واستبعاده من التدريس، لاتهامه بهتك عرض طفل داخل المدرسة والتعدي عليه جنسيا.

من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن الواقعة لن تمر مرور الكرام وسيتم النظر في أمر فصل المدرس وتوقيع أقصى العقوبة القانونية عليه، بالإضافة إلى أن المديرية أرسلت لجنة لفحص حال المدرسة بالكامل، وسيتم التعامل بحزم مع الخارجين عن القانون.

كان مجمع الخلفاء الراشدين التابع لإدارة الخصوص، شهد اتهام أحد التلاميذ، المدرس "ح.أ" بالتعدي جنسيا عليه داخل المدرسة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بتلقيه بلاغ من ولي أمر أحد تلاميذ مجمع الخلفاء الراشدين بالخصوص، بقيام مدرس بالتعدي الجنسي على ابنه وهتك عرضه.