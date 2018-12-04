المركز الثاني في مسابقة منظمة "إيناكتس" العالمية، التي تهدف لريادة المشروعات التنموية، كان من نصيب طلاب جامعة 6 أكتوبر، والذين احتفى بهم مجلس الوزراء بتسليطه الضوء على نجاحهم بفضل أبحاثهم في إبراز دور قرية "شبرا بلولة" التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، والتي تشتهر بزراعة الياسمين، حتى احتلت المركز الأول في إنتاج الياسمين عالميًا بنسبة 45%، وبنسبة 75% من الإنتاج المحلي، واعتمدوا في زراعتهم للياسمين على التسميد العضوي عن طريق الديدان العضوية، وبالتالي تم إنتاج ياسمين خال من أي ملوثات كيماوية.

هشام: لدينا فريق بحثي يجوب المحافظات لبحث المشاكل وإيجاد الحلول

وقال محمد هشام، رئيس فريق "إيناكتس" بجامعة 6 أكتوبر، إن مجلس الوزراء تواصل معهم قبل أسبوعين عن طريق رئيس الجامعة وعقدوا مقابلة معهم بالجامعة وتم التصوير الجزء الخاص بالمشروع، مشيرًا إلى أنهم يتواصلون مع مختلف الوزارات وعلى رأسها وزارت "التجارة والصناعة، والتضامن، والزراعة، والشباب والرياضة".

وأضاف هشام أنهم عقدوا اجتماعًا بالأمس، مع مسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي لوضع خطة توسيعية لمشروعهم الذي نفذوه في قرية "شبرا بلولة" ليشمل قرى الجمهورية المختلفة بدعم من الدولة، مشيرًا إلى تكريمهم من وزارات عدة عدا وزارة التعليم العالي والتي قد تكون معنية بهم في الأصل لكونهم نشاط طلابي، كما أنهم يعانون من أزمة التعاون مع طلاب "إيناكتس" بالجامعات الحكومية لمنعم من مزاولة النشاط داخل الحرم.

وعن الوصول إلى تلك القرى والأفكار، قال هشام إن بكل نشاط "إيناكتس" بالجامعات يوجد فريق بحثي يعمل على البحث عن المشاكل وإيجاد حلول لها، حيث يطوفوا المحافظات المختلفة ويتحدثوا مع أهالي القرى لمعرفة المشكلات عن قرب ومن ثم إيجاد حل ثم التوجه إلى الأماكن الحكومية المعنية بالمساعدة لتنفيذ تلك الحلول، كما حدث بقرية الياسمين حيث تواصلوا مع مركز البحوث من أجل إيجاد السماد العضوي.

يذكر أن فريق "إيناكتش جامعة 6 أكتوبر"، حصل على المركز الثاني في المسابقة العالمية للمنظمة والتي انعقد في أكتوبر الماضي في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 36 دولة.