استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد توماس آنكر Thomas Anker سفير الدنمارك بالقاهرة، وذلك لدعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الدنمارك في مجال الطاقة المتجددة.

ويأتي ذلك في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.

واستعرض الدكتور شاكر خلال الاجتماع التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء فى مصر فى السنوات الماضية وكيفية التعامل معها وما تم إنجازه حتى الآن، مشيرًا إلى نجاح القطاع فى التغلب على تلك الأزمة بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات.

وأشاد شاكر بعمق العلاقات والشراكة القوية بين مصر والدنمارك وخاصة في قطاع الكهرباء.

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال ، موضحاً أنه تم انشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم اطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية في أكتوبر الماضى بعد مراجعات لإيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى لتكون اكثر ملائمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن القطاع بصدد العمل لتفعيل نظام الـ Auctions في مشروعات الطاقة المتجددة، للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأوضح الدكتور شاكر، أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة تطوير شبكتي النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة، وما يتصل بهذه المنظومة من شبكات ومراكز تحكم.

ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية).

وأضاف أن هناك تعاون وثيق بين وزارة الكهرباء ووزارة الإنتاج الحربي لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بهدف إنتاج منتجات محلية ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تغطى احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج، فضلاً عن تشجيع الصناعة المصرية من خلال تصنيع المعدات والمهمات التى نحتاجها في مشروعات الكهرباء.

وأشار شاكر إلى الإتفاقيات التي تم توقيعها لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، حيث تم توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، مشيرًا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة في المنطقة، مضيفًا أنه من تم إفتتاح أولى المحطات بمزرعة بنبان للطاقة الشمسية قدرة 50 ميجاوات في مارس الماضي.

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع لإضافة مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير شبكتي النقل والتوزيع لتنمية الصعيد.

كما أشار إلى استراتيجية قطاع الطاقة حتي 2035 التي تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى أكثر من 42% حتى عام 2035.

وأشاد السفير الدنماركي بالتعاون الوثيق بين البلدين والتطلع للتعاون المستمر وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأعرب عن اهتمام بلاده للمساهمة الفعالة في البرامج المصرية للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة.

وأكد شاكر أن هذا الإجتماع يأتى فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات وتوفير التمويل اللازم لمشروعاته، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.

وأكد الدكتور شاكر على استمرار القطاع في تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.