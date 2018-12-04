افتتحت الكتور يمني عزمي الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن جامعة عين شمس ثاني فعاليات مهرجان اسبوع "سينما دول الألبا"، خلال عرض فيلم بوليفي بعنوان "جبال الإنديز تؤمن بقوة الأرض " ، و الذي ينظمه القسم للعام الرابع على التوالي، تحت رعاية الدكتورة مني فؤاد عميد الكلية، و إشراف الدكتورة عائشة سويلم رئيس القسم، و بحضور السيد روبين بيداوري المستشار الثقافى البوليفي بالقاهرة، و لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، و طلاب القسم.

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة يمني عزمي أن الندوة تأتي في إطار رفع كفاءة طلاب القسم و تعريفهم بالثقافة البوليفيه و الدول المتحدثه بالإسبانية، و تستهدف الندوة أيضاً ممارسة اللغة الإسبانية من خلال التحدث بها مع أهلها و الإطلاع علي ثقافته من خلال الأفلام السينمائية المطروحة.

بينما أكد السيد روبين بيداوري المستشار الثقافى البوليفي بالقاهرة علي أن التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين يتبلور من خلال تلك المهرجانات، و اضاف أن عرض الافلام البوليفيه لطلاب كلية الألسن بجامعة عين شمس ينتج عنه تبادل للأفكار و تعريف الطلاب بالثقافة البوليفيه و جوانب الحياة الإجتماعية بها ؛ بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب الدارسين للغة الإسبانية في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الفترة الاخيرة شهدت زيادة التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مؤكدًا على أنه سيتم قريبا توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين من خلال وزارتي الثقافة.

وشدد علي أن التبادل الثقافي بين البلدين يتبلور عن طريق الافلام السينمائية لأنها مرآة تعكس الحضارات ، و تناقش مختلف مناحي الحياة و الثقافة و تستعرض طبقات المجتمع المختلفة، و تابع حديثة مشيرًا إلى التشابه بين الشعبين المصري و البوليفي في العديد من النقاط الحضارية، و الاجتماعية.

واشار الي أن الفيلم الذي تم عرضه يحمل اسم "جبال الإنديز تؤمن بقوة الأرض"، و هو فيلم درامي يستعرض جوانب الحياة الاجتماعية لسكان تلك المنطقة و الطبقات الإجتماعية بها من خلال اعتقادهم في قوة الأرض و ما تهبهم من موارد قادرة علي حمايتهم ؛ خاصة عمال المناجم و دور تلك المناجم في دفع عجلة الاقتصاد البوليفي