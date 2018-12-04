ينظم قسم الأطفال بمستشفى العلمين المركزي، مؤتمر الملتقى العلمي الأول لطب الأطفال تحت عنوان "أحدث طرق التشخيص والتعامل مع حالات السموم للأطفال"، وذلك الجمعة 7 ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن الملتقى يقام بالتعاون مع قسم السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية وبمشاركة مجموعة من مدرسي السموم بكلية الطب جامعه الإسكندرية، برئاسة الدكتورة مها غانم رئيس مركز السموم بطب الإسكندرية، وحضور 30 طبيب أطفال من مطروح لتوسيع نطاق الإستفادة العلمية.

من جانبه، أكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح أهمية إقامة مثل هذه الملتقيات العلمية والطبية على أرض المحافظة، التي تعمل على صقل خبرات الأطباء وتدريبهم على أحدث التقنيات الطبية والعلمية في التخصصات الطبية المختلفة ورفع كفاءة الأطباء بالمحافظة للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.