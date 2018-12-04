أعلن الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم مسابقة أفضل شعبة أو برنامج جديد بمعايير مفاضلة شفافة من حيث تقديم الخدمات التعليمية، والإدارية وآليات التفاعل مع الطلاب، وأداء لجان الإشراف على الكليات وغيرها من المعايير التي سيعلن عنها قريبا من اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة، ولصالح الرقي وتطوير الأداء في البرامج المقدمة.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة لليوم التعريفي الأول للشعب والبرامج الجديدة، بحضور الأستاذ الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات ووكلاء شؤون التعليم والطلاب ومنسقي البرامج الجديدة بالكليات.

وخلال كلمته، أكد رئيس الجامعة أهمية استحداث برامج وشعب جديدة لسد احتياجات سوق العمل بتخصصاته البينية الجديدة، ورفع مهارات الخريجين بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية، والذي ينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية والبحثية بشكل مباشر، لافتًا إلى أن تلك البرامج سوف تعتمد على استخدام النظم المتطورة في التعليم بما يضمن إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية.

وأضاف الأستاذ الدكتور منصور حسن أن إنشاء البرامج الجديدة يأتي في إطار تنفيذ أحد المحاور المهمة بالخطة الاستراتيجية للجامعة، والتي تؤكد على ضروة إنشاء البرامج الجديدة سنوياً، ومتابعة أداء البرامج المفعلة وتطويرها، وتفعيل مهام اللجنة العليا للشعب والبرامج، والتي قامت مؤخرًا بتوحيد اللائحة الإدارية والمالية للشعب والبرامج، وربط تلك البرامج ببرامج أخرى مماثلها لها بعدد من الجامعات الدولية.

جدير بالذكر أن هناك إحدى عشر برنامجا وشعبة جديدة بكليات العلوم والتجارة والآداب والتعليم الصناعي والطب البيطري وعلوم الملاحة والإعلام، لافتًا أنه جارٍ اعتماد تلك البرامج من المجلس الأعلى للجامعات بعد الموافقات الخاصة بلجان القطاع المختلفة.