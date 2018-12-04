احتفلت الفنانة هبة عبد الغني مع فريق عمل مسلسل "حشمت في البيت الأبيض" بانتهاء تصويره، وذلك في فيلا بشارع البحر الاعظم بقصر الكعكي.

وتجسد هبة شخصية زوجة "حشمت"، الذي يؤدي دوره الفنان بيومي فؤاد، حيث تنشأ بينهما العديد من المواقف الكوميدية.

وأبدت هبة سعادتها بوجودها ضمن أبطال المسلسل، خاصة أنه سيقدمها للجمهور في ثوب جديد تماما بالنسبة لها، مشيرة إلي أنها تنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة لمعرفة رد فعل الناس عن دورها.

يذكر أن "حشمت في البيت الأبيض"، عبارة عن عمل كوميدي من نوعية الميني دراما والتي تتكون من 13 حلقة، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، إنعام سالوسة، إسلام جمال، رانيا ملاح، وأسماء جلال، وهنا زهران، من تأليف ورشة كتابة، وإخراج مصطفى فكري.