ذكر موقع "ذا فري لايبيراري" البريطاني، أن رجل الأعمال طارق موافي مالك متاجر "باور أوف روود"، وابنه قد يتعرضان للمحاكمة على خلفية مزاعم تتعلق بالنهب والاحتيال على الزبائن وخداعهم.

ويُدير طارق موافي وابنه آدم متاجر "باور أوف رود" المتخصصة ببيع الدراجات البخارية، والتي تبيع ما يقرب من 1900 دراجة ما بين صغيرة ورباعية في الشهر الواحد.

وفي أغسطس، ظهر آدم في محكمة مقاطعة "جيلدفورد" البريطانية حيث حصلت معايير "سوراي" التجارية على تعهدات بأن يلتزم "آدم" بشروط التداول والبيع، ولم يظهر والده طارق موافي متعللاً بسوء حالته الصحية، ويواجه ابنه "آدم" حالياً تهما تتعلق بالمعايير التجارية لكسر التعهد السابق، كما اتهم والده طارق بانتهاك أمر قضائي سابق يغطي قانون أوصاف التجارة ولوائح البيع.

وتورط اسم شركة "الإخوة موافي" mo4، التي يشارك في ملكيتها طارق موافي، في اتهام موقع "الفصلة" الذي تملكه الشركة، بإهانة جواز السفر المصري، وما استتبعه من قرار للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف الشركة المالكة.