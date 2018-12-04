أصدر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 1673 لسنة 2018 بتكليف الدكتور علاء محمد زهير حامد البابلي، رئيس بحوث بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، بالعمل مديرا لذات المعهد.