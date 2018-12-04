قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تنظيم معرض "إيديكس 2018" كان على أعلى مستوى وحضره عدد من وزراء دفاع الدول ورؤساء أركان حرب، لافتا إلى أن المعرض يؤكد قدرات مصر على إنتاج صواريخ متعددة وإنتاج الذخائر بكل أنواعها، وقدرتها على إنتاج كل الأسلحة الخفيفة والمحمولة.

وأضاف "أحمد"، خلال استضافته في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" مع الإعلامية ياسمين عز، أن تطور الصناعات العسكرية وتطور الجيش المصري يؤكد أن مصر دورها يتزايد في حماية الأمن القومي والدفاع عن العالم والقضاء على الإرهاب.

ولفت إلى أن هناك تطور هائل في صناعات مصر، وهناك أيضا ما نسميه بـ"البصريات"، فمصر لديها إنتاج عالمي من البصريات المتعلقة بالرؤية الليلية وأجهزة التلسكوب والكشف عن الأشياء ليلا.