تقدم الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، بطلب رسمي إلى مكتب الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي في وسائل الإعلام.

وقالت مشيخة الأزهر، في بيان لها، اليوم، إن هذا الطلب يعد الهلالي أول المتقدمين للحصول على هذا الترخيص وذلك تنفيذًا لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018، الذي صدر تفعيلًا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961.

وينص القرار في مادته الأولى على أنه يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام دون ترخيص أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر، وذلك في إطار سلسلة إجراءات تنظيمية للحفاظ على رسالة المؤسسة الأزهرية.