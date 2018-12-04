نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مقطع فيديو من فعاليات اليوم الثاني من معرض "إيديكس 2018".

وجاء في مقطع الفيديو، الذي عرض عددا من الأسلحة المعروضة في المعرض، "أن المعرض تلقى إشادة واسعة من الزوار المصريين والأجانب على التنظيم الرائع".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2018"، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي تنظمه القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العالمية للبصريات، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.

وتقام فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أنَّ يُعقد كل عامين.