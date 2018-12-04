لقى ناظر محطة قطار وعامل بالسكة الحديد بالسويس، مصرعهما إثر دهسهم أسفل قطار البضائع بمنطقة عجرود بالقرب من طريق "السويس- القاهرة"، كما أصيب أيضا سائق القطار ونقل إلى مستشفى السويس العام، ونقلت جثتي المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من قوات تامين الطرق بمصرع مصطفى عبدالعظيم ناظر محطة قطار وزميله جمال عيد عامل بالسكة الحديد دهسهم قطار البضائع بمنطقة عجرود.

وقال مصدر بسكة حديد السويس، إنه خلال تحرك قطار البضائع بمنطقة عجرود وخلال عمل ناظر المحطة هو وزميله العامل دهسهما القطار، كما أصيب سائق القطار.

وانتقل إلى موقع الحادث قيادات هيئة السكك الحديدية بالسويس وقيادات أمنية بالمحافظة.