شهدت منطقة الزعفرانة بخليج السويس، اليوم، وصول خمس لنشات بحرية وفرق غطاسين لموقع غرق مركب الصيد "ياسين الزهيري"، فيما بدأ الغطاسون عملهم بالفعل.

وقال اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إنه أجرى، اليوم، عدة اتصالات لمتابعة الموقف بخصوص مركب الصيد المفقود، وجرى الاتصال بوزارة الدفاع، والدفع بقوات بحرية وجوية، كما جرى الاتصال باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس عاطف حسن، رئيس شركة بتروبل "بلاعيم" للدفع بمركب الأبحاث مدعمة بأطقم غواصين وفرق بحث عن المركب المفقود.

وأكد محافظ السويس، أنه جرى التوصل لإحداثيات المنطقة المتوقع وجود المركب المفقود بها وبدء العمل بهذه المنطقة.

وكان فرق البحث البحري بخليج السويس تمكن من العثور على مركب الصيد "ياسين" الغارقة على عمق 30 ميل لمياه خليج السويس بمنطقة "الرزازات" بالقرب من رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

وكشفت مصادر بعمليات ميناء الأتكة للصيد بالسويس، أن الأجهزة استشعرت وجود حطام المركب الغارقة في عمق مياه الخليج دون أن تلتقط وجود أي أحياء أو ضحايا من الصيادين.