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تسونامى الاحتجاج يعصف بفرنسا

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توقيع عقود الجامعة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة

توقيع عقود الجامعة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة

برلماني بدمياط يتواصل مع قائد القاعدة البحرية بشأن أزمة المركب الغارق

برلماني بدمياط يتواصل مع قائد القاعدة البحرية بشأن أزمة المركب الغارق

مسؤولة بالأمم المتحدة: الأزمات تعكس قدرة المتطوعين

مسؤولة بالأمم المتحدة: الأزمات تعكس قدرة المتطوعين

محافظ البحيرة يوزع هدايا عينية على المسنين والأيتام

محافظ البحيرة يوزع هدايا عينية على المسنين والأيتام

مساعد مدير الإدارة العامة لمرور الإسكندرية يضبط سائق يسير عكس الاتجاه

مساعد مدير الإدارة العامة لمرور الإسكندرية يضبط سائق يسير عكس الاتجاه

بكاء وعويل في منازل ضحايا مركب السويس الغارق.. والأهالي: ولادنا فين؟

بكاء وعويل في منازل ضحايا مركب السويس الغارق.. والأهالي: ولادنا فين؟

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