قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن الدول العربية الأربع مستعدة لإنهاء أزمتها مع قطر، طالما غيرت الدوحة من سياستها، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.