ناقش الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، والمهندس أحمد عبدالمطلب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الغاز "بوتاجاسكو" إحدى شركات قطاع البترول، اليوم، توسيع نشاط الشركة لخدمة المواطنين وتوصيل أسطوانات البوتاجاز بأسعار رسمية، ولإسناد مستودعات الغاز التابعة للمحافظة وأيضا بكل من مراكز بلطيم وسيدي سالم إلى مستودعات الشركة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمحاسب مصطفي عبدالفتاح مساعد رئيس الشركة، والمحاسب يحيي جاد، مساعد العمليات في الشركة، ومحمد عبدالمعين، مدير عام العمليات البحرية، وليد خلف، مدير عام مساعد كفر الشيخ، والمحاسب مصباح الشيخ، مدير عام إدارة المتابعة التموينية بمكتب المحافظ، وأحمد خلف، مدير مبيعات كفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى بحث توسيع نشاط الشركة لخدمة المواطنين وتوصيل أسطوانات البوتاجاز بأسعار رسمية، ولأسناد مستودعات الغاز التابعة للمحافظة وأيضا بكل من مراكز بلطيم وسيدي سالم إلي مستودعات الشركة بالمحافظة، لافتًا أن الشركة المصرية لنقل الغاز "بوتاجاسكو" إحدى الشركات المملوكة للدولة التابعة إلى وزارة البترول وهي إحدى ركائز الوزارة في توزيع غاز البوتاجاز في جميع أنحاء الجمهورية ومحافظة كفر الشيخ وهي التي تعمل دائمًا على توفير الأسطوانات للمواطنين بالسعر الرسمي المدعم من قبل الدولة طوال فترات العام وبخاصة أثناء فترات تغيرات الطقس بفصل الشتاء، وأن الشركة تعمل جاهدة لتوفير أسطوانات الغاز بجميع مناطق المحافظة بالتنسيق الدائم مع التموين وضمان الاحتياطي الاستراتيجي للمحافظة.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة "بوتجازكو" إنه جرى بحث موقف مخزن بلطيم ومخزن سيدي سالم للغاز بشأن وجودهم في الكتلة السكنية ويمكن استغلالهم كخدمات للشركة، مقدمًا الشكر للدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على دعمه لخدمات المواطنين وتحقيق التنمية على أرض المحافظة.