قال اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه استقبل 11 مسؤولًا كبيرا من الذين يزورون مصر في الوقت الحالي من بينهم وزير دفاع كينيا والكاميرون ورئيس أركان الإمارات، ورؤساء الصناعات الحربية في الأردن والسودان وقبرص والبرتغال، ورؤساء شركات في فرنسا، على هامش معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية.

وأضاف "العصار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، في أولى حلقات برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه توجد فرحة غير عادية وشعور بالفخر لا يقدر من ضيوف المعرض من المصريين، وأنه يوجد إقبال على المعرض من طلاب المدارس والجامعات.

وتابع: "الكل قال معرض إيديكس هايل هايل وحققتوا نجاح مذهل ووضعتوا أنفسكم على خريطة الصناعات الدفاعية في العالم".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2018"، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي تنظمه القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العالمية للبصريات، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.

وتقام فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أن يُعقد كل عامين.

وشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة، بالإضافة إلى 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، بجانب أكثر من 10 آلاف زائر ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.