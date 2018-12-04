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تسونامى الاحتجاج يعصف بفرنسا

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إزالة 1001 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 231 فدانا في كفر الشيخ

إزالة 1001 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 231 فدانا في كفر الشيخ

بالفيديو| سرقة سيارة "تسلا" في 120 ثانية فقط

بالفيديو| سرقة سيارة "تسلا" في 120 ثانية فقط

محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال "التربية والتعليم" بالليلة المحمدية

محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال "التربية والتعليم" بالليلة المحمدية

البنك المركزي عن "النقود البلاستيكية": صديقة للبيئة ويصعب تزويرها

البنك المركزي عن "النقود البلاستيكية": صديقة للبيئة ويصعب تزويرها

السراج يجتمع بأمين عام "الناتو" لبحث التطورات الأمنية في ليبيا

السراج يجتمع بأمين عام "الناتو" لبحث التطورات الأمنية في ليبيا

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سامى عبدالراضى يكتب عن أقدم سجين فى مصر: دخل السجن عام 1973 وقضى 45 عاماً بين الجدران وعاصر 30 مأموراً ورئيس مباحث

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اعترافات عامل وزوجته بإنشاء شبكة "تبادل زوجات" في البساتين

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