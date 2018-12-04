شارك الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، في فعاليات ورشة عمل التعاقدات الحكومية للتعريف بالقانون 182 لسنة 2018، للتعاقدات الحكومية، وذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب زينهم عيسى، وكيل وزارة المالية بكفر الشيخ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

تناولت ورشة العمل التعريف بالقانون 182 لسنة 2018 للتعاقدات الحكومية، والذى ينظم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود، تحقيق كفاءة وفاعلية الأنفاق العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتكافؤ الفرص، تطبيق أساليب الإدارة الحديثة والانتقال لمسايرة التطورات الاقتصادية وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية، توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية وفي ذات الوقت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار.

كما تناولت تشجيع الجهات الخاضعة لإحكام هذا القانون على تبني الحلول والمبادرات الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبية احتياجاتها، وكذلك تبنى سياسات التعاقد المستدام، تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحة من عمليات، مما يسهم في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .