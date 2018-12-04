السراج يجتمع بأمين عام "الناتو" لبحث التطورات الأمنية في ليبيا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستلوتنبيرغ بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، وبحث الجانبان خلال الاجتماع تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا.

وأكد أمين عام حلف "الناتو" خلال الاجتماع إن الحلف يدعم جهود حكومة الوفاق الوطني في بناء مؤسسة الدولة العسكرية والأمنية ومستعد للمساهمة فيها.

وأشار ستلوتنبيرغ إلى أن حلف "الناتو" يدعم جهود بعثة الأمم المتحدة وخطة عمل غسان سلامة لتحقيق حل سياسي يوحد مؤسسات الدولة وينهي حالة الصراع والانقسام.