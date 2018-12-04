استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات "الرافال" الحربية، مشيدًا خلال اللقاء بمستوى التعاون القائم مع الشركة الفرنسية.

وأكد السيسي، خلال اللقاء، تطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره في ضوء ما تتمتع به الشركة من سمعة طيبة وخبرة فريدة في مجال الصناعات الجوية الحربية، وذلك وفقًا لتصريحات السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن شركة "داسو" الفرنسية.

- شركة مصنعة للطائرات مركزها بفرنسا، وتنتج طائرات حربية بجانب الطائرات المدنية وطائرات رجال الأعمال، أسسها مارسيل بلوش في عام 1928.

- بعد الحرب العالمية الثانية، غيَّر مارسال بلوش اسمه إلى مارسال داسو ليتغيَّر اسم شركته بالتبعية إلى طائرات مارسال داسو.

- في عام 1991، تغيَّر اسمها إلى داسو أفياسون.

- يرأسها إيريك ترابييه منذ يناير من عام 2013.

- أول شركة فرنسية تحصل على شهادة "أيزو" 9001، وذلك في ديسمبر عام 2000.

- اشتهرت بطائرات "فالكون" لرجال الأعمال، والتي تتميز بالأداء الجيد والراحة واقتصادها في استهلاك الوقود، وهذا ما أدى إلى أن يتم استخدام أكثر من 2000 طائرة منها حول العالم في الوقت الحالي.

- من أشهر الطائرات المدنية التي تصنعها الشركة، فالكون 8 إكس وفالكون 5 إكس وفالكون 7 إكس.

- تصنع الشركة كذلك عددًا من الطائرات الحربية مثل رافال، وميراج 2 2000، ونيورون.