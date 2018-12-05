تامر أمين: "57357" كيان يستحق الدعم والإشادة.. "ياريت فيه منه كتير"

قال الإعلامي تامر أمين، إن تقرير لجنة التضامن الاجتماعي يؤكد سلامة الموقف المالي والإداري لمستشفى 57357، حيث إن ذلك المستشفى كيان يستحق الدعم لا الهجوم عليه والإشادة لا النقد، واصفًا إياه بالقاطرة والحلم والمشروع الرائع الذي يجب أن نقف ورائه ولا نهدمه، "ياريت فيه منه كتير"، على حد قوله.

وأضاف "أمين"، في أولى حلقات برنامجه "آخر النهار"، على قناة "النهار"، أن هذا الكيان حلم لمستقبل الجميع يريده، وشكل من أشكال التكافل، مؤكدًا أن وزارة التضامن أكدت سلامة موقف المستشفى المالي.

وطالب الجميع بإغلاق هذه الصفحة؛ لأن هذه المسألة أثرت تأثيرًا شديدًا على المستشفى، لافتًا إلى أن ثقافة التبرع والعمل الخيري قلت في مصر خلال الفترة السابقة بسبب هذه المسألة.