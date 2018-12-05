أثار الفستان الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف، خلال فعاليات ختام مهرجان القاهرة السنيمائي في دورته الـ40، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام قبل أن يمتد إلى المحاكم بعد عدة بلاغات قدمت ضد الفنانة.

"يوسف" أصدرت بيانًا اعتذرت خلاله على ارتدائها للفستان، مؤكدة أنها تحترم تقاليد وعادات المجتمع المصري، قبل أن تعود بالأمس لتؤكد اعتذارها خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، والمذاع على قناة "MBC مصر".

الجدل لم ينتهِ بعد اعتذار "يوسف"، ليجري الفنان محمد صبحي مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي ليدافع عن الفنانة مطالبًا بإنهاء الجدل، وجاءت أبرز تصريحات "صبحي" اليوم كالآتي:

1- محمد صبحي يعاتب الإبراشي بسبب رانيا يوسف: "تناول الإعلام مبالغ فيه":

عاتب الفنان محمد صبحي، الإعلامي وائل الإبراشي على تناوله ووسائل الإعلام المصرية للأزمة بشكل "مبالغ به" في رأيه.

وأضاف "صبحي": "أنا شخصيًا بحملك الخطأ يا أستاذ وائل، لا يجب طرح هذا الموضوع بهذا الشكل في كل وسائل الإعلام".

2- تقبيل فنان لـ"مُزته" في المهرجانات أبشع من فستان رانيا يوسف:

وأكد "صبحي" خلال نفس المداخلة الهاتفية، أن "هناك ما هو أبشع وأقبح من فستان رانيا يوسف في كل المهرجانات السابقة".

وأضاف "صبحي": "لما فنان يخش بالمزة بتاعته لابسة أبشع من اللي شوفناه، ويقبلها قدام الكاميرات عشان يقلد مهرجانات برة فده أبشع من فستان رانيا يوسف".

3- محمد صبحي: رانيا يوسف فنانة "محترمة" ويجب أن نتعامل معها بـ"رحمة":

قال صبحي مدافعًا عن رانيا يوسف، إن الأخيرة لم تستخدم السياق العاري في أيًا من أعمالها السابقة، متابعًا: "إذا نحن لسنا أمام سيدة مُنحلة عملت فعل فاضح".

وأردف: "أنا قاسي في أحكامي، ولكن لو فكرنا في إنها فنانة محترمة التزمت أكثر من 25 سنة في أعمالها ومادام قدمت اعتذار فيجب علينا أن نعاملها بشكل من الرحمة".

4- محمد صبحي: "التطرف يزداد بالتعري.. ورانيا يوسف ليست مُنحلة":

وواصل "صبحي" دفاعه عن الفنانة: "التطرف يزداد عندما يزداد التعري"، مستطردًا: "لكن رانيا يوسف ليست منحلة فهي فنانة محترمة ويجب التعامل معها برحمة".

وتابع: "المصور اللي لف من وراها عشان يصور تلك الصور لازم برضو تحاسبوه، هو أكثر جرمًا".